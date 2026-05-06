È morto l’ex calciatore Evaristo Beccalossi

È morto a 69 anni Evaristo Beccalossi, ex calciatore ricordato soprattutto per aver giocato nell’Inter tra gli anni Settanta e Ottanta. È morto a Brescia: da un anno le sue condizioni di salute erano critiche a causa di un malore avuto nel 2025, a cui era seguito un lungo periodo di coma.

Era nato a Brescia e aveva cominciato a giocare nella squadra della sua città: era un centrocampista fantasista, molto tecnico; nel 1978 passò all’Inter, con cui giocò fino al 1984, e con cui vinse uno Scudetto e una Coppa Italia. Dopo il ritiro dal calcio, all’inizio degli anni Novanta, divenne molto popolare come commentatore in tv.

È ricordato anche per un celebre monologo del comico Paolo Rossi dedicato a un episodio avvenuto durante una partita di Coppa delle Coppe Inter-Slovan Bratislava de 1982, in cui Beccalossi sbagliò due calci di rigore a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro.