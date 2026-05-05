Tre persone sono cadute in acqua a Venezia: un ragazzo di 20 anni è morto

Tre persone sono cadute in acqua a Venezia, davanti alla caserma della Guardia di Finanza del sestiere di San Polo: due di loro si sono salvate, la terza persona, un ragazzo di 20 anni, è invece annegato e il suo corpo è stato recuperato questa mattina. I Vigili del fuoco sono stati chiamati intorno alle 5:30. Il corpo del ragazzo morto è stato recuperato circa due ore dopo. Secondo le prime informazioni le tre persone coinvolte sarebbero di nazionalità polacca.

La Guardia di Finanza ha recuperato le immagini dei video di sorveglianza della caserma che puntano proprio nel punto del canale in cui le tre persone sono cadute. Ora si cercherà di capire quello che è successo: come i tre siano finiti nell’acqua, se sia stato un incidente o se si siano buttati volontariamente.