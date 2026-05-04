Per la prima volta dal 2018 una squadra sportiva della Corea del Nord andrà a giocare in Corea del Sud

La squadra nordcoreana di calcio femminile del Naegohyang Women’s FC andrà in Corea del Sud per disputare la semifinale (ed eventualmente la finale) della Champions League asiatica, il torneo calcistico per squadre di club più importante in Asia. È la prima volta che una squadra sportiva della Corea del Nord va in Corea del Sud dal 2018. Quell’anno, oltre ad alcune delegazioni di tiro a segno, calcio giovanile e ping pong, molti atleti nordcoreani viaggiarono in Corea del Sud per partecipare alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang: nell’hockey su ghiaccio femminile partecipò un’unica formazione in cui giocavano insieme atlete di entrambi i paesi.

Da quando lo scorso giugno è diventato presidente della Corea del Sud, Lee Jae-Myung sta cercando di migliorare i rapporti con la Corea del Nord, che però restano molto complessi. Tecnicamente i due paesi sono in guerra tra loro, benché da decenni non ci siano più scontri tra i due eserciti.

Naegohyang Women’s FC andrà in Corea del Sud con 27 giocatrici e 12 membri dello staff, e e giocherà il 20 maggio contro il Suwon FC, la squadra di una città poco a sud di Seul. La squadra vincitrice disputerà la finale contro la vincente dell’altra semifinale tra Melbourne City e Tokyo Verdy il 23 maggio, sempre a Suwon. Qualora perdesse, la squadra nordcoreana tornerà in Corea del Nord il giorno successivo alla partita.