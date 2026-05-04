Rudy Giuliani, ex avvocato di Donald Trump ed ex sindaco di New York, è ricoverato in condizioni critiche

Rudy Giuliani, ex avvocato di Donald Trump ed ex sindaco di New York tra il 1994 e il 2001, è ricoverato in un ospedale della Florida in condizioni critiche ma stabili. Giuliani ha 81 anni: la notizia è stata data da un suo portavoce, che però non ha specificato il motivo del ricovero.

Giuliani era stato l’avvocato personale di Trump durante il primo mandato da presidente degli Stati Uniti di quest’ultimo, ed era stato coinvolto in varie inchieste per il tentativo di sovvertire il risultato delle elezioni presidenziali del 2020. In quelle elezioni Trump, che era il presidente uscente, venne sconfitto da Joe Biden, il candidato dei Democratici. Per quelle accuse Giuliani è stato graziato da Trump nel novembre del 2025.