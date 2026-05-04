Marco Rubio dovrebbe incontrare il papa il 7 maggio: sarebbe la prima volta dopo lo scontro tra Trump e il papa

Il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio (l’equivalente del ministro degli Esteri) nei prossimi giorni sarà in visita in Italia e, secondo quanto detto da fonti interne al Vaticano, il 7 maggio dovrebbe incontrare anche papa Leone XIV.

Al momento non ci sono conferme ufficiali, né dagli Stati Uniti né dal Vaticano: sarebbe il primo incontro tra un membro dell’amministrazione di Donald Trump e il papa dallo scontro che c’era stato tra loro nei giorni scorsi. Trump aveva criticato in modo molto duro papa Leone XIV definendolo «debole sul crimine e terribile per la politica estera»; il papa aveva risposto dicendo di non avere paura dell’amministrazione Trump, e che avrebbe continuato a esprimersi contro la guerra. Lo scontro tra i due aveva suscitato molte reazioni, e in Italia politici di entrambi gli schieramenti avevano criticato le parole di Trump, compresa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Venerdì Rubio dovrebbe incontrare anche il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Non si sa se incontrerà anche Meloni.