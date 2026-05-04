La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura dei negoziati fra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente e del viaggio in Italia del segretario di Stato statunitense Rubio che incontrerà giovedì prossimo papa Leone XIV e forse la presidente del Consiglio Meloni. Il Sole 24 Ore esamina gli effetti della guerra sui mutui, Domani segue la vicenda dei due attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati in Israele, e il Giornale e la Verità criticano le richieste delle comunità musulmane in Italia di permessi sul lavoro durante il Ramadan. Molto spazio sulle prime pagine è poi occupato dalle notizie sportive, con la vittoria dello scudetto dell’Inter nel campionato di calcio di Serie A maschile, quella di Sinner nel torneo Masters 1000 di Madrid di tennis e quella di Antonelli nel Gran Premio di Formula 1 di Miami.