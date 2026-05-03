Andrea Kimi Antonelli ha vinto il suo terzo Gran Premio di Formula 1 consecutivo, quello di Miami

Il pilota della Mercedes Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Miami, negli Stati Uniti: è la sua terza vittoria consecutiva in questa stagione e in carriera. Secondo e terzo sono arrivati rispettivamente l’inglese della McLaren Lando Norris, campione del mondo in carica, e l’australiano Oscar Piastri, suo compagno di squadra. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono arrivate sesta e settima, mentre l’olandese Max Verstappen della Red Bull ha chiuso la gara al quinto posto. Antonelli rimane in testa al mondiale con 100 punti, e ha incrementato il vantaggio sul suo compagno di squadra George Russell, arrivato quarto e stavolta mai in corsa nemmeno per il podio.

È stata una gara molto equilibrata, soprattutto nella prima parte, quando la Ferrari di Leclerc, che partiva terza, aveva superato tutti alla prima curva e aveva mantenuto la prima posizione per diversi giri, prima di essere superata. Nella seconda parte soltanto la McLaren di Norris ha conteso la vittoria ad Antonelli, ma senza mai riuscire a tentare un sorpasso. Nell’ultimo giro Leclerc ha fatto un testacoda, forse dovuto a un problema alla macchina, ed è passato dalla terza alla sesta posizione.

Le prestazioni di Mercedes, McLaren e Ferrari sono state tutto sommato più simili rispetto a quanto si era visto nelle prime gare del campionato, anche perché McLaren e Ferrari avevano introdotto in questa gara diversi aggiornamenti per avvicinarsi alla Mercedes.

La gara di Miami era prevista per le 22, ma poi è stata anticipata alle 19 perché era previsto un temporale. È stato il primo Gran Premio dopo oltre un mese di pausa: quello precedente era stato il 29 marzo in Giappone, e nel mezzo avrebbero dovuto esserci altre due gare in Bahrein e in Arabia Saudita. Entrambe però sono state cancellate a causa della guerra in Medio Oriente, facendo perdere alla Formula 1 ricavi per circa 200 milioni di dollari.

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