La Roma femminile ha vinto lo Scudetto, il terzo negli ultimi quattro anni

La Roma femminile ha vinto oggi il campionato di calcio di Serie A con due giornate di anticipo davanti all’Inter, seconda, e alla Juventus, terza. È il terzo campionato vinto dalla Roma, fondata nel 2018, dopo quelli del 2023 e del 2024. È tornata campione dopo un anno dalla vittoria della Juventus, che di Scudetti nella sua storia ne ha vinti 6 (uno l’anno scorso, appunto, e 5 di seguito, dal 2018 fino al 2022).

La Roma era prima in classifica da tempo, a dimostrazione della grande continuità dimostrata dalla squadra in questa stagione. Nel girone di ritorno ha battuto le due principali avversarie, sempre per 1-0: a febbraio l’Inter (sconfitta anche all’andata) con un gol dell’esperta attaccante canadese Evelyne Viens; lo scorso 25 aprile la Juventus, che affronterà di nuovo il 24 maggio nella finale di Coppa Italia Women allo stadio “Romeo Menti” di Vicenza.

La Roma femminile ha, in piccolo, un’organizzazione non troppo diversa da com’è strutturata una squadra maschile, con strumenti e personale che persino molte società di Serie A faticano ad avere. Il suo allenatore è Luca Rossettini, ex calciatore di serie A, che fino all’anno scorso allenava le squadre giovanili del Padova. La sua calciatrice più rappresentativa è la capitana Manuela Giugliano, che nel 2024 è stata anche la prima italiana a essere candidata al Pallone d’Oro. Giugliano è una centrocampista di qualità, abituata a giocare vicino alla porta della squadra avversaria, capace di calciare con entrambi i piedi e realizzare passaggi sia lunghi sia corti molto precisi e difficili da intercettare. È inoltre la migliore marcatrice della squadra: in questa stagione ha segnato 10 gol, nella scorsa 12.

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