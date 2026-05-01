La maggior parte delle prime pagine di oggi è dedicata agli attivisti della Global Sumud Flotilla bloccati dalla marina israeliana in acque internazionali vicino all’isola di Creta, in Grecia. Le altre notizie principali sono la proroga del taglio delle accise da parte del governo, le dimissioni della giuria internazionale della Biennale di Venezia e le indagini della procura di Pavia su Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario per la morte di Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco.