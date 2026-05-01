L’Iran ha inviato una nuova proposta per un accordo di pace agli Stati Uniti, ma Trump dice di non esserne soddisfatto

L’Iran ha inviato agli Stati Uniti, attraverso i mediatori pakistani, una nuova proposta per un accordo di pace. Non se ne conosce il contenuto, ma il presidente statunitense Donald Trump ha già detto che non è «soddisfatto». Non ha parlato del merito della proposta e delle sue eventuali obiezioni, ma ha solo detto che «stanno chiedendo cose su cui non posso essere d’accordo».

La precedente proposta dell’Iran prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz, l’importante passaggio marittimo per le merci che devono uscire dal golfo Persico, fondamentale per l’economia mondiale; la fine del blocco statunitense sullo stretto stesso, che impedisce all’Iran di esportare petrolio e quindi danneggia enormemente la sua economia; e il rinvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. Quest’ultimo punto era irricevibile per Trump, che invece vorrebbe che l’Iran sospendesse del tutto il suo programma nucleare e consegnasse le sue scorte di uranio arricchito, in modo che non possa avere armi nucleari (arricchire l’uranio è un passaggio fondamentale per costruire un’arma nucleare).