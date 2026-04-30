Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi, ma molti si occupano dell’arresto a Roma di un uomo di 21 anni per gli spari alla manifestazione del 25 aprile che hanno ferito due persone. Le altre notizie principali sulle prime pagine sono la decisione della procura di Pavia di convocare per il prossimo 6 maggio per un interrogatorio sulla morte di Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco Andrea Sempio, indagato da solo per omicidio volontario, le discussioni e le polemiche sulla grazia concessa a Nicole Minetti, la lunga telefonata fra i presidenti di Stati Uniti e Russia Trump e Putin sulle guerre in Ucraina e in Iran, e le preoccupazioni espresse dalla presidente della Commissione Europea von der Leyen al parlamento europeo sui costi della guerra in Medio Oriente per i paesi dell’Unione Europea.