Il sito Tiscali News ha chiuso dopo 26 anni di attività

Il sito Tiscali News ha ufficializzato la chiusura dopo 26 anni di attività, come anticipato una decina di giorni fa. Giovedì Stefano Loffredo, direttore della testata online, ne ha scritto in quello che è stato presentato come l’ultimo articolo pubblicato sul sito, senza però spiegare perché si è deciso di chiudere il sito per cui lavoravano 12 giornalisti.

Tiscali News fu fondata alla fine degli anni Novanta, quando il giornalismo digitale in Italia era una novità e non c’erano nemmeno i social network. A capo c’era Renato Soru, imprenditore italiano e fondatore anche dell’azienda di telecomunicazioni Tiscali. All’epoca l’idea era offrire insieme al sito di notizie una serie di servizi come la posta elettronica, il meteo e la messaggistica istantanea, in maniera simile a quello che negli Stati Uniti facevano portali come Yahoo! e MSN.

Loffredo ha scritto che per Tiscali News hanno lavorato «intere generazioni di cronisti, redattori e web editor», poi passati a varie testate giornalistiche. Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e l’Ordine regionale della Sardegna hanno chiesto di archiviare gli articoli, le inchieste e gli approfondimenti pubblicati in questi decenni dal sito.