La polizia di Dubai ha arrestato 276 persone sospettate di appartenere a una rete criminale che organizzava frodi finanziarie

La polizia di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, ha detto di aver arrestato 276 persone sospettate di appartenere a una rete criminale internazionale che organizzava frodi finanziarie. L’operazione è stata condotta in collaborazione con l’FBI, la principale agenzia investigativa federale statunitense, e la polizia cinese e ha portato alla scoperta di «nove centri di frode» coinvolti in truffe legate a investimenti e valute virtuali non regolamentate. Tra le persone arrestate c’è anche il «leader di una delle organizzazioni criminali con base in Thailandia», ha detto la polizia.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha fatto sapere che questi centri hanno preso di mira soprattutto cittadini statunitensi che hanno subito perdite per milioni di euro.