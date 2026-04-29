Il comico Massimo Bagnato è stato arrestato con l’accusa di stalking verso la sua ex compagna

Massimo Bagnato, comico famoso per aver partecipato a diversi programmi televisivi e in radio, è stato arrestato lunedì sera a Roma mentre importunava la sua ex compagna sotto la casa di lei. È accusato di stalking, e in attesa del processo è stato scarcerato ma sottoposto al divieto di avvicinarsi alla donna e ai luoghi da lei frequentati. Secondo quanto detto durante la prima udienza dagli agenti che lo hanno arrestato, Bagnato lunedì sera appariva molto agitato e inveiva in maniera minacciosa contro la donna.

La relazione fra i due era finita ad aprile, dopo dieci anni. La donna ha detto alle forze dell’ordine che da allora Bagnato l’avrebbe pedinata costantemente e avrebbe richiesto chiarimenti sulla loro situazione con insistenza eccessiva, pur senza minacce né gesti di violenza. La situazione avrebbe generato un cambiamento delle abitudini della donna e uno stato d’ansia tale da spingerla a denunciare Bagnato per atti persecutori (il nome con cui la legge identifica lo stalking).

Il divieto di avvicinamento potrebbe obbligare Bagnato a interrompere la sua partecipazione ai programmi di Rai Radio 2, con cui collabora abitualmente, dato che anche la donna lavora lì.