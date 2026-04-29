Le prime pagine di oggi
Le polemiche sulla grazia a Minetti, il decreto sul lavoro, la visita di Carlo III negli Stati Uniti, e gli Emirati Arabi Uniti lasciano l'OPEC
La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura delle polemiche sulla grazia concessa a Nicole Minetti, con le nuove indagini decise dalla procura di Milano dopo i dubbi sull’istruttoria avanzati in una serie di articoli sul Fatto, mentre la presidente del Consiglio Meloni ha confermato ieri la sua fiducia nell’operato del ministro della Giustizia Nordio. Qualche giornale titola invece sul decreto sul lavoro approvato dal Consiglio dei ministri, mentre su molte prime pagine si parla anche della visita negli Stati Uniti di re Carlo III del Regno Unito e della decisione degli Emirati Arabi Uniti di uscire dall’OPEC, l’organizzazione dei principali paesi esportatori di petrolio.