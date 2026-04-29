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Il dittatore nordcoreano Kim Jong Un ha definito «eroi» i soldati che si sono fatti esplodere per non essere catturati in Ucraina

Il dittatore nordcoreano Kim Jong Un (Getty Image)
Il dittatore nordcoreano Kim Jong Un (Getty Image)

Lunedì il dittatore nordcoreano Kim Jong Un ha definito «eroi» i soldati nordcoreani che si sono suicidati facendosi esplodere  per evitare di essere catturati dall’esercito ucraino. La Corea del Nord è un alleato della Russia, cui ha fornito truppe e armi per la guerra in Ucraina a seguito di un accordo fra il dittatore nordcoreano Kim Jong Un e il presidente russo Vladimir Putin.

Il numero dei militari nordcoreani inviati a combattere con l’esercito russo non è noto, ma i servizi segreti della Corea del Sud stimano che lo scorso anno siano stati circa 15mila e che ne siano morti circa 6mila.

Secondo i servizi segreti sudcoreani e alcuni disertori nordcoreani, i soldati nordcoreani hanno ricevuto l’ordine di farsi esplodere piuttosto che farsi prendere prigionieri dall’esercito avversario. Nell’esercito della Corea del Nord essere catturati è considerato un tradimento.

– Leggi anche: La Corea del Nord ha inaugurato un memoriale per i suoi soldati morti nella guerra in Ucraina

Tag: corea del nord-Kim Jong Un

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