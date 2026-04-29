La California permetterà di testare su strada e utilizzare mezzi pesanti a guida autonoma

Martedì la California ha adottato una serie di nuove regole sui veicoli a guida autonoma: tra le altre cose permettono di multare le aziende che li gestiscono, quando compiono infrazioni stradali (finora non era così), e consentono alle case produttrici di testare su strada anche mezzi pesanti a guida autonoma, come i camion. Finora i limiti di peso imposti ai veicoli a guida autonoma impedivano di usarli per il trasporto delle merci. Le nuove regole permettono anche a enti pubblici e università di utilizzare mezzi a guida autonoma fino a circa 6.500 chili (un limite entro cui rientrano per esempio i minibus).

La California è uno dei luoghi dove le auto a guida autonoma sono più diffusi, principalmente come “robotaxi”. Il loro uso in generale è un argomento molto discusso nello stato, ma il loro impiego anche nel trasporto merci è ancora più dibattuto, soprattutto per la forte opposizione dei camionisti, che temono di perdere il lavoro.

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