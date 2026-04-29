Ora Andrea Sempio è indagato da solo per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco

Andrea Sempio è stato convocato dalla procura di Pavia nelle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007 a Garlasco. Dovrà presentarsi dai magistrati mercoledì 6 maggio. Nell’invito a comparire la procura ha modificato il capo di imputazione: inizialmente l’ipotesi di reato era di omicidio in concorso con ignoti oppure con Alberto Stasi, l’ex fidanzato di Poggi che nel 2015 fu condannato in via definitiva per il delitto e oggi ancora in carcere. Ora Sempio risulta indagato da solo per omicidio volontario.

È uno sviluppo rilevante, ma è ancora presto per capire se Sempio sarà effettivamente rinviato a giudizio e se il suo eventuale coinvolgimento in un processo potrebbe cambiare anche la posizione di Stasi.

Non è la prima volta che Sempio – il quale respinge ogni accusa – viene indagato: tra il 2016 e il 2017 c’era già stata un’indagine su di lui, poi archiviata. Nel 2007 Sempio aveva 19 anni ed era amico del fratello minore di Chiara Poggi, Marco: in quanto tale frequentava la casa dei Poggi, quella in cui Chiara fu uccisa.

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