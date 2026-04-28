Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti titolano sulla richiesta di chiarimenti della presidenza della Repubblica al ministero della Giustizia sulla concessione della grazia a Nicole Minetti, dopo che una serie di articoli del Fatto hanno ipotizzato irregolarità nell’istruttoria che ha portato alla decisione, altri si occupano dei negoziati fra Iran e Stati Uniti sulla guerra in Medio Oriente, altri ancora rimangono sugli spari esplosi da un uomo nella notte fra sabato e domenica durante un evento a cui partecipava il presidente degli Stati Uniti Trump. Il Sole 24 Ore e il Resto del Carlino aprono sul decreto sul lavoro che il governo vorrebbe approvare in occasione della festa del primo maggio, Avvenire commenta i dati sulla sicurezza sul lavoro comunicati dalla Corte dei conti, e i giornali sportivi seguono l’indagine sugli arbitri di calcio nella quale è indagato il designatore dei campionati maschili di Serie A e B Gianluca Rocchi.