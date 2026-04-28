In Indonesia 14 persone sono morte nello scontro tra due treni

Nella tarda serata di lunedì 27 aprile in Indonesia c’è stato un incidente ferroviario fra un treno di pendolari e un treno a lunga percorrenza vicino alla stazione di Bekasi, un sobborgo della capitale Giacarta: 14 persone sono morte. I feriti, secondo gli ultimi aggiornamenti della società ferroviaria statale KAI, sono 84.

Non è ancora chiaro del tutto come sia avvenuto l’incidente. Secondo un portavoce della KAI, Franoto Wibowo, un taxi avrebbe urtato il treno pendolare a un passaggio a livello causandone il blocco sui binari, dove poi è stato colpito dall’altro treno. Il capo della polizia di Giacarta, Asep Edi Suheri, ha detto che il treno a lunga percorrenza ha colpito l’ultimo vagone del treno di pendolari, che era riservato alle donne. L’incidente è avvenuto intorno alle 20:40 ora locale. Le operazioni di soccorso sono proseguite fino a martedì mattina. Tutte le persone che sono morte si trovavano a bordo del treno pendolare, mentre i circa 240 passeggeri dell’altro treno sono stati evacuati in sicurezza.

Martedì il presidente dell’Indonesia Prabowo Subianto ha visitato i feriti ricoverati in ospedale, ha fatto le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e ha dichiarato di aver ordinato un’indagine immediata sull’incidente.