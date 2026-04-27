La notizia in apertura su tutti i giornali di oggi è quanto è avvenuto sabato sera negli Stati Uniti, dove un uomo armato ha sparato con una pistola, ferendo un agente dell’agenzia che si occupa della sicurezza del presidente, fuori dalla sala di un hotel di Washington in cui si stava tenendo la cena dei corrispondenti, con la presenza del presidente Trump. Le altre notizie principali sulle prime pagine sono la decisione della fondazione che gestisce il teatro La Fenice di Venezia di annullare la collaborazione con Beatrice Venezi, nominata direttrice musicale del teatro lo scorso settembre, l’indagine sul designatore degli arbitri dei campionati maschili di calcio di Serie A e B Rocchi, e il confronto fra l’ANPI e la comunità ebraica dopo la manifestazione del 25 aprile a Milano.