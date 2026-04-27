Cole Tomas Allen è stato incriminato per tentato omicidio del presidente degli Stati Uniti, per l’attacco alla cena dei corrispondenti

Cole Tomas Allen, l’uomo di 31 anni arrestato dopo aver sparato fuori dalla sala dell’hotel di Washington in cui si stava tenendo la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, è stato incriminato per tentato omicidio del presidente degli Stati Uniti, per cui rischia l’ergastolo. È accusato anche di possesso e uso di arma da fuoco con l’obiettivo di compiere un crimine grave. L’udienza si è tenuta a Washington ed è durata pochi minuti: la prossima, in cui verrà stabilito se il 31enne resterà in carcere, è stata fissata per giovedì.

Allen fa l’insegnante ed è originario di Torrance, in California, una località di mare vicino a Los Angeles. Intorno alle 20:35 di sabato (le 2:35 di domenica in Italia) Allen ha sparato in una zona dell’hotel diversa da quella dov’era in corso l’evento, mentre correva per cercare di superare un controllo di sicurezza. Ha ferito un agente del Secret Service, che indossava un giubbotto antiproiettile ed è sopravvissuto. La procuratrice Jocelyn Valentine ha detto in aula che Allen era andato a Washington portando con sé un fucile a pompa, una pistola e tre coltelli, con l’obiettivo di compiere un omicidio politico. La sua avvocata, Tezira Abe, ha detto che Allen non ha precedenti penali e finora non era mai stato arrestato.

È la seconda persona che viene incriminata per aver tentato di uccidere Trump nel suo secondo mandato: a febbraio è stato condannato all’ergastolo Ryan Wesley Routh, che durante la campagna elettorale del 2024 si era appostato per ore con un fucile nel golf club di proprietà di Trump a West Palm Beach, in Florida. L’attentato fu sventato, ma secondo i giudici stava solo aspettando di avere Trump sotto tiro per sparare.

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