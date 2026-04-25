Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni seguono i negoziati fra Iran e Stati Uniti, con i possibili nuovi incontri a Islamabad, in Pakistan, fra le delegazioni dei due paesi, altri si occupano delle discussioni su forniture energetiche e conti pubblici all’incontro informale a Cipro fra i leader dei paesi dell’Unione Europea, altri ancora della richiesta della Svizzera all’Italia di rimborsare le spese mediche sostenute per il ricovero in un ospedale svizzero di tre ragazzi italiani feriti nell’incendio di Capodanno in un locale di Crans-Montana, richiesta definita «ignobile» dalla presidente del Consiglio Meloni. Qualche giornale titola poi sull’approvazione definitiva alla Camera del testo del “decreto sicurezza” e sul nuovo decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri per rispondere alle obiezioni della presidenza della Repubblica sulla norma che prevedeva un compenso economico per gli avvocati che assistono le persone migranti nelle pratiche di rimpatrio volontario, mentre altri aprono ricordando la liberazione dell’Italia dal nazifascismo e le celebrazioni previste per oggi in tutta Italia.