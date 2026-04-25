Il designatore degli arbitri di Serie A e B è indagato per frode sportiva

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e B del calcio maschile, è indagato per concorso in frode sportiva per presunti sospetti di interferenze nelle decisioni del VAR, cioè il sistema con cui l’arbitro può cambiare una decisione sbagliata con l’aiuto di un altro arbitro in una sala video. Secondo la procura di Milano, che sta indagando, negli anni scorsi Rocchi potrebbe aver influenzato le scelte di alcuni suoi colleghi impiegati al VAR, che ha sede a Lissone.

L’agenzia di stampa AGI, che ha dato per prima la notizia, ha diffuso un video usato nell’indagine: si vede Daniele Paterna, un arbitro addetto al VAR durante una partita Udinese-Parma del 2025, che guarda un punto alle sue spalle e poi indica all’arbitro in campo di fare una on field review, cioè di rivedere un’azione di gioco registrata su uno schermo a bordo campo, per assegnare un rigore. Secondo gli inquirenti nel video è possibile leggere il labiale di Paterna che chiede se assegnare o meno il rigore. La persona verso cui si sarebbe girato sarebbe proprio Rocchi, che non poteva parlare con gli addetti al VAR (che sono isolati sonoramente) ma che avrebbe bussato insistentemente sul vetro, da cui invece potevano vedersi. Un caso simile si sarebbe verificato durante una partita Napoli-Fiorentina nel 2024.

La giustizia sportiva ha archiviato la questione, ma l’indagine penale è ancora in corso. Rocchi si è detto estraneo a qualsiasi attività illegale. Il designatore degli arbitri è la persona che sceglie quali arbitri assegnare a quali partite e ne valuta l’attività. La frode sportiva è un reato che ha luogo quando vengono commessi degli atti illegali o fraudolenti per alterare il risultato di una competizione sportiva. È punito con la reclusione da un mese a un anno e con una multa compresa circa fra i 250 e i mille euro.