Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: diversi si occupano dei negoziati fra Iran e Stati Uniti per arrivare a una tregua nella guerra in Medio Oriente e delle nuove dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Trump sul blocco dello stretto di Hormuz, altri titolano sul superamento della soglia del 3 per cento del rapporto deficit/PIL dell’Italia certificato da Eurostat e sulla contrarietà della presidente del Consiglio Meloni per questa vicenda, altri ancora sulle parole del presidente della Repubblica Mattarella in occasione dell’anniversario della liberazione dal nazifascismo che ricorre domani. Il Sole 24 Ore apre invece con i dati delle dichiarazioni dei redditi in Italia, mentre il Giornale si occupa del “decreto sicurezza” e dei rimpatri delle persone migranti.