Il calciatore del Benfica Gianluca Prestianni è stato squalificato per 6 partite per insulti omofobi a Vinícius Júnior del Real Madrid

Il calciatore argentino del Benfica Gianluca Prestianni è stato squalificato per sei partite per aver rivolto insulti omofobi al giocatore del Real Madrid Vinícius Júnior. Quest’ultimo però aveva accusato Prestianni di avergli rivolto insulti razzisti durante la partita di andata dei play-off di Champions League tra Benfica e Real Madrid a febbraio: cosa che aveva portato alla sospensione della partita per circa 8 minuti. La UEFA, l’organo che gestisce il calcio in Europa, aveva in seguito aperto un’indagine, la cui decisione è arrivata oggi, ma non ha specificato quali insulti Prestianni abbia pronunciato nei confronti Vinícius Júnior.

Tre delle sei partite di squalifica sono state sospese per due anni: significa che Prestianni dovrà saltarle solo se dovesse di nuovo esibire un comportamento simile in questo tempo. Inoltre, il giocatore argentino aveva già saltato una partita perché sospeso in via cautelare, e questa verrà inclusa nel conteggio: dovrà quindi saltare ancora solamente due gare. La sanzione si applica alle partite dei tornei organizzazioni dalla UEFA e alle partite con la nazionale.