Celebripost

Il cast del film Il diavolo veste Prada 2 è stato tra i più fotografati della settimana, con la prima mondiale a New York, lunedì, e altre due anteprime europee a Londra e a Milano nei giorni successivi. Per chi è stanco di vedere dappertutto le seppur belle foto del tour promozionale e si chiede quanto durerà ancora: il film uscirà in Italia il 29 aprile, negli Stati Uniti l’1 maggio. A Santa Monica, in California, Gal Gadot e Christina Aguilera hanno partecipato ai Breakthrough Prize, premi assegnati ogni anno ai migliori scienziati del mondo ma la cui cerimonia è frequentata anche da celebrità di vario tipo. Dopo i cosiddetti “Oscar della scienza” ci sono stati gli “Oscar dello sport”, ovvero i premi Laureus World Sports, con Simone Biles, Nadia Comăneci, Eileen Gu e Novak Djoković, tra gli altri. Poi Eddie Murphy con un premio alla carriera; alcuni membri della famiglia Jackson alla prima del nuovo biopic su Michael Jackson diretto da Antoine Fuqua; e il principe Harry che fa un discorso al Forum sulla sicurezza di Kiev, in Ucraina.