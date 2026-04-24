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Il cast del film "Il diavolo veste Prada 2", Eddie Murphy, Charlize Theron e un po' di sportivi

Meryl Streep (76), Anne Hathaway (43), Stanley Tucci (65) ed Emily Blunt (43) alla prima europea di Il diavolo veste Prada 2, Londra, Inghilterra, 22 aprile (REUTERS/Jack Taylor)
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Meryl Streep (76), Anne Hathaway (43), Stanley Tucci (65) ed Emily Blunt (43) alla prima europea di Il diavolo veste Prada 2, Londra, Inghilterra, 22 aprile (REUTERS/Jack Taylor)

Il cast del film Il diavolo veste Prada 2 è stato tra i più fotografati della settimana, con la prima mondiale a New York, lunedì, e altre due anteprime europee a Londra e a Milano nei giorni successivi. Per chi è stanco di vedere dappertutto le seppur belle foto del tour promozionale e si chiede quanto durerà ancora: il film uscirà in Italia il 29 aprile, negli Stati Uniti l’1 maggio. A Santa Monica, in California, Gal Gadot e Christina Aguilera hanno partecipato ai Breakthrough Prize, premi assegnati ogni anno ai migliori scienziati del mondo ma la cui cerimonia è frequentata anche da celebrità di vario tipo. Dopo i cosiddetti “Oscar della scienza” ci sono stati gli “Oscar dello sport”, ovvero i premi Laureus World Sports, con Simone Biles, Nadia Comăneci, Eileen Gu e Novak Djoković, tra gli altri. Poi Eddie Murphy con un premio alla carriera; alcuni membri della famiglia Jackson alla prima del nuovo biopic su Michael Jackson diretto da Antoine Fuqua; e il principe Harry che fa un discorso al Forum sulla sicurezza di Kiev, in Ucraina.

Tag: celebripost-celebrities

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