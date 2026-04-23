È morto il cantautore canadese Taylor Kirk, dei Timber Timbre: aveva 44 anni

È morto il cantautore canadese Taylor Kirk, famoso per il progetto Timber Timbre. La notizia è stata diffusa da persone a lui vicine, con un breve comunicato che definisce la sua morte “improvvisa” senza specificarne le cause. Kirk aveva 44 anni.

Timber Timbre era nato principalmente come progetto solista di Kirk; nel tempo si aggiunsero altri musicisti per tour e registrazioni in formazioni variabili e flessibili.

Come Timber Timbre, Kirk cominciò nella seconda metà degli anni Duemila con due dischi autoprodotti: Cedar Shakes (2006) e Medicinals (2007). Il terzo disco, Timber Timbre (2009), fu quello con cui acquistò popolarità: tra le altre cose, la canzone “Magic Arrow” fu inclusa nella colonna sonora di due serie tv famosissime in quegli anni, Breaking Bad e The Good Wife. Tra il 2011 e il 2023 pubblicò altri quattro dischi: Creep On Creepin’ On, Hot Dreams, Sincerely, Future Pollution e Lovage.