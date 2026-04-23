Su tutti i giornali di oggi la notizia in apertura è la conferma da parte di Eurostat, l’ufficio di statistica dell’Unione Europea, che il rapporto deficit/PIL italiano nel 2025 è stato del 3,1 per cento, di poco superiore al limite del 3 per cento consentito dai trattati europei, e non permette quindi all’Italia di uscire dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Le altre notizie principali sono il sequestro da parte dell’Iran di due navi nello stretto di Hormuz e il voto di fiducia alla Camera per l’approvazione del “decreto sicurezza”, con un nuovo decreto che dovrebbe arrivare domani in Consiglio dei ministri per accogliere le obiezioni della presidenza della Repubblica alla norma che prevede un compenso per gli avvocati che convincano le persone migranti ad accettare il rimpatrio volontario.