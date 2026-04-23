C’è stato uno scontro frontale tra due treni a nord di Copenaghen: ci sono quattro feriti gravi

Giovedì attorno alle 6:30 due treni si sono scontrati frontalmente tra Hillerød e Kagerup, una trentina di chilometri a nord di Copenaghen, la capitale della Danimarca: il governo della regione ha detto che ci sono 17 persone ferite, di cui quattro in condizioni gravi. Al momento non è chiaro cosa abbia causato l’incidente. Sul posto stanno intervenendo polizia e vigili del fuoco, e tutti i passeggeri che erano a bordo dei treni sono stati fatti scendere.