Nell’ultima settimana nel Parco nazionale d’Abruzzo sono stati trovati 18 lupi morti, forse per avvelenamento

Nell’ultima settimana, nel territorio del Parco nazionale d’Abruzzo sono stati trovati 18 lupi morti, forse per avvelenamento. Cinque sono stati ritrovati nella zona di Alfedena, otto a Pescasseroli, quattro a Bisegna e uno a Barrea (tutti nella provincia dell’Aquila). Sono state trovate morte anche tre volpi e una poiana.

Le carcasse sono state analizzate dall’Istituto Zooprofilattico di Abruzzo e Molise, che ha individuato la presenza di pesticidi usati in agricoltura in 13 carcasse su 18: l’ipotesi è che siano stati utilizzati per bocconi avvelenati contro gli animali.

L’Ente nazionale per la protezione animali (Enpa) sostiene che la presenza di individui di specie diverse morti nella stessa area rafforzerebbe l’ipotesi di avvelenamento. La procura di Sulmona ha aperto un’indagine contro ignoti.