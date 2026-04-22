Le notizie in apertura sulle prime pagine di oggi sono gli insulti in italiano rivolti alla presidente del Consiglio Meloni da un giornalista russo durante una trasmissione della televisione russa, e la vicenda del “decreto sicurezza”, che il governo ha deciso di far approvare così com’è per poi modificare con un nuovo decreto la norma sui compensi agli avvocati che assistono persone migranti che accettano il rimpatrio volontario, sulla quale erano arrivate le contestazioni della presidenza della Repubblica. Qualche giornale titola poi sui negoziati fra Iran e Stati Uniti, sui quali ancora non ci sono indicazioni chiare, e sull’annuncio del presidente degli Stati Uniti Trump di voler prolungare il cessate il fuoco oltre la scadenza di oggi, mentre i giornali sportivi celebrano la qualificazione dell’Inter alla finale di Coppa Italia maschile di calcio, grazie alla vittoria con una rimonta negli ultimi minuti contro il Como.