A Catanzaro una donna si è buttata dal terzo piano insieme ai tre figli: lei e due figli sono morti

A Catanzaro nella notte tra martedì e mercoledì una donna di 46 anni si è buttata insieme ai suoi tre figli dalla finestra al terzo piano del palazzo in cui abitava: per via della caduta la donna e due figli, uno di quattro anni e l’altro di quattro mesi, sono morti. La terza figlia, che ha 5 anni, è ricoverata in gravi condizioni in un ospedale della città.

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Dove chiedere aiuto

Se sei in una situazione di emergenza, chiama il numero 112. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi chiamare il Telefono Amico allo 02 2327 2327 tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure via WhatsApp dalle 18 alle 21 al 324 0117252.

Puoi anche chiamare l’associazione Samaritans al numero 06 77208977, tutti i giorni dalle 13 alle 22.