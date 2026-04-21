Il cestista Victor Wembanyama ha vinto all’unanimità il premio di miglior difensore in NBA: non era mai successo

Nella notte tra lunedì e martedì il cestista francese Victor Wembanyama è stato premiato come miglior difensore stagionale dell’NBA, il principale campionato di basket nordamericano. Tutti e 100 i giornalisti che hanno votato per assegnare il premio lo hanno inserito al primo posto nelle loro preferenze: da quando esiste il premio, nel 1983, non era mai successo che fosse assegnato all’unanimità. Wembanyama ha 22 anni ed è il più giovane di sempre a vincerlo.

La votazione conferma l’eccezionale qualità di Wembanyama, che gioca per i San Antonio Spurs ed è uno dei tre cestisti rimasti in corsa per vincere anche il premio di miglior giocatore della stagione (gli altri due sono Nikola Jokic e Shai Gilgeous-Alexander, e il premio verrà assegnato venerdì).

Wembanyama ha chiuso la stagione con 3,1 stoppate di media a partita, molte più di qualsiasi altro giocatore: la stoppata è la giocata difensiva per eccellenza, quella in cui si blocca un tiro avversario. Con le sue braccia lunghissime e il suo tempismo, Wembanyama è già uno dei migliori stoppatori nella storia dell’NBA. È anche molto di più, cioè un giocatore capace di ridefinire il modo in cui si gioca, visto che è alto 2,24 metri ma ha una tecnica e una fluidità di movimenti di altissimo livello. Nella sua prima partita di sempre ai playoff, giocata l’altro giorno contro Portland, ha fatto 35 punti.

– Leggi anche: È dura essere il migliore in NBA