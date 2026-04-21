La maggior parte dei giornali si occupa in apertura dei negoziati fra Iran e Stati Uniti per arrivare a una tregua nella guerra in Medio Oriente, con l’incontro previsto per oggi a Islamabad, in Pakistan, sul quale però non c’è ancora la certezza della partecipazione della delegazione iraniana, mentre il presidente degli Stati Uniti Trump minaccia di non prolungare il cessate il fuoco oltre la scadenza fissata al 22 aprile. Qualche giornale titola invece sulle obiezioni della presidenza della Repubblica alla norma del “decreto sicurezza” sui compensi economici agli avvocati che assistono persone migranti che accettano il rimpatrio volontario, altri si occupano dell’indagine della procura di Roma su presunte attività illegali di spionaggio, che riguarda anche persone che hanno avuto ruoli al vertice dei servizi segreti.