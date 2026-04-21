Una donna è stata uccisa e altre sei persone sono state ferite in un attacco armato alle piramidi di Teotihuacan, in Messico

Una donna canadese di 32 anni è stata uccisa e altre sei persone sono state ferite in un attacco armato mentre erano in visita alle piramidi di Teotihuacan, una delle mete turistiche più famose del Messico. Lunedì intorno all’ora di pranzo un uomo ha iniziato a sparare contro le persone presenti: alcuni testimoni che erano lì hanno detto che i colpi sono stati circa venti. L’uomo si è poi suicidato. Non è nota la sua identità. Il segretario alla Sicurezza Cristóbal Castañeda Camarillo ha detto che tra le persone ferite ce ne sono due colombiane, una russa e un’altra canadese.