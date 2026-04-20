Più di mille case sono state distrutte in un grande incendio in Malaysia, nello stato di Sabah
Un grande incendio ha distrutto più di mille case in una piccola città dello stato di Sabah, in Malaysia, nell’isola del Borneo. La città, Kampung Bahagia, è fatta in gran parte di palafitte e abitata da persone indigene, che vivono in condizioni di estrema povertà. L’incendio è iniziato sabato, per cause al momento sconosciute, e ha bruciato più di 4 ettari di terreno: oltre 9mila persone sono attualmente sfollate. Kampung Bahagia è costruita quasi completamente sull’acqua, ma la bassa marea ha reso molto complicato per i vigili del fuoco raggiungere fonti dove attingere abbastanza acqua per spegnere l’incendio. Diverse persone sono rimaste ferite nel tentativo di recuperare i propri averi, ma non ci sono morti.