I negoziati fra Iran e Stati Uniti per arrivare a una tregua nella guerra in Medio Oriente sono la notizia principale sulla maggior parte dei giornali: le notizie di ieri sono le nuove minacce di distruzione del presidente degli Stati Uniti Trump all’Iran e l’opposizione iraniana a nuovi incontri fra le delegazioni dei due paesi finché dura il blocco navale statunitense dello stretto di Hormuz. Il Fatto e la Verità si occupano delle divisioni all’interno del centrodestra, il Giornale e il Tempo aprono sullo scambio di accuse fra i due giornali e il Movimento 5 Stelle, e i giornali sportivi commentano i risultati di ieri del campionato di calcio di Serie A maschile, con le vittorie di Juventus e Milan.