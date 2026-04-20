Ci sono un po’ di problemi nell’uso di ChatGPT, Gemini e altri chatbot

Lunedì attorno alle 15:30 molti utenti hanno cominciato a segnalare problemi nell’utilizzo di ChatGPT, il chatbot basato sull’intelligenza artificiale dell’azienda statunitense OpenAI. Al momento non è chiaro a cosa sia legato il malfunzionamento, e l’azienda ha detto che sta indagando. Sono stati segnalati problemi anche dagli utenti di Gemini, il sistema di intelligenza artificiale di Google, e Claude, il chatbot sviluppato da Anthropic: in quest’ultimo caso i problemi riguardavano il caricamento dei file, ma l’azienda ha detto che il problema è stato risolto in meno di un’ora.