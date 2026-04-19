Due ciclisti amatoriali sono morti durante la corsa ciclistica Granfondo Torino

Domenica due uomini sono morti mentre partecipavano alla Granfondo Torino, una gara ciclistica amatoriale che si tiene ogni anno nei dintorni della città. La Granfondo Torino è lunga 113 chilometri con circa 2mila metri di dislivello: entrambi i partecipanti sono morti nella parte finale, tra Valle Ceppi e Chieri, a causa di un infarto. Uno dei due aveva 67 anni ed è stato soccorso da un’ambulanza che però non ha fatto in tempo a portarlo in ospedale. L’altro aveva 61 anni ed è stato portato in ospedale in elisoccorso, dove è morto poco dopo.