Il tennista italiano Flavio Cobolli ha perso in finale al torneo ATP 500 di Monaco di Baviera

Il tennista italiano Flavio Cobolli è stato battuto in finale al torneo di Monaco di Baviera dallo statunitense Ben Shelton per due set a zero (con il punteggio di 6-2, 7-5). Il torneo di Monaco si gioca sulla terra rossa ed è della categoria ATP 500, la terza per importanza nel tennis professionistico dopo i quattro tornei del Grande Slam e i Masters 1000. Per Shelton, che ha 23 anni ed è sesto nella classifica mondiale dei tennisti, è il quinto torneo vinto in carriera. Cobolli ha 23 anni e sta disputando un’ottima stagione: ha già vinto un torneo (l’ATP 500 di Acapulco a marzo) e con questo torneo salirà al 13esimo posto nella classifica mondiale, il suo miglior risultato.