Alice Bellandi ha vinto la medaglia d’oro anche agli Europei di judo: era già campione del mondo e olimpica in carica

L’atleta italiana Alice Bellandi ha vinto la medaglia d’oro agli Europei di judo che si stanno disputando a Tbilisi, la capitale della Georgia, nella categoria -78 kg. Nella finale ha battuto l’inglese Emma Reid per waza-ari, il secondo punto più importante di questa disciplina: viene assegnato quando l’avversaria non viene fatta atterrare sulla schiena, oppure quando viene immobilizzata a terra per un tempo superiore a quindici secondi ma inferiore ai venti.

Bellandi, che ha 27 anni, aveva già vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi del 2024 e ai Mondiali di Budapest dell’anno dopo: al momento è quindi campione d’Europa, del mondo e olimpica in carica.

Poco dopo ha vinto l’oro maschile Gennaro Pirelli, nella categoria -100 chili, battendo in finale il nederlandese Simeon Catharina al cosiddetto golden score. È la situazione che si verifica quando la gara finisce in pareggio: la vittoria viene assegnata all’atleta che fa per primo un punto.