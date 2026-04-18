È stata revocata in anticipo l’amministrazione giudiziaria per l’azienda di abbigliamento Loro Piana

Il tribunale di Milano ha revocato in anticipo di tre mesi l’amministrazione giudiziaria che era stata imposta a luglio del 2025 e per un anno a Loro Piana, nota azienda italiana dell’abbigliamento di lusso, controllata dal grande gruppo francese della moda LVMH. L’amministrazione giudiziaria è un procedimento che affida la gestione di una società a un amministratore nominato da un tribunale, con il compito di correggere eventuali pratiche illecite: Loro Piana era accusata di aver affidato parte della sua produzione ad aziende in cui i lavoratori venivano sfruttati, senza prima assicurarsi delle reali condizioni di lavoro e agevolando così lo sfruttamento.

Secondo il tribunale, Loro Piana ha compiuto un «percorso virtuoso» per evitare lo sfruttamento nella sua filiera, cioè nelle aziende a cui appalta parti del lavoro, e perciò non è più necessario che l’amministrazione giudiziaria prosegua fino a luglio del 2026, com’era inizialmente previsto. Loro Piana ha fatto sapere che dal 2024 ha interrotto i rapporti di lavoro con oltre 100 fornitori «che non operavano nel rispetto del diritto» (non è specificato più di così), dopo aver iniziato a fare molti controlli sulle aziende con cui collabora.

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