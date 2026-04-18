La finale Scudetto della Superlega di pallavolo sarà tra Civitanova e Perugia

Sabato sera la Lube Civitanova ha battuto per 3 set a zero il Verona Volley nella gara-4 delle semifinali della Superlega, il massimo campionato maschile italiano di pallavolo. Civitanova ha vinto la serie per 3 partite a 1, e andrà in finale contro la Sir Susa Scai Perugia. Civitanova ha vinto 7 scudetti, gli ultimi tre battendo in finale Perugia (nel 2019, 2021, 2022), che invece ne ha vinti due (nel 2018 e nel 2024). Civitanova era andata in finale anche l’anno scorso, dove aveva poi perso contro la Trentino Volley.

Come le semifinali, anche le finali si giocheranno al meglio delle 5 partite (cioè vince chi ne vince per prima 3); la prima si giocherà giovedì 30 aprile, la seconda domenica 3 maggio e la terza il 6. La quarta e la quinta, se necessarie, saranno il 9 e il 12 maggio.