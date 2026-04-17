Oggi sono usciti pochi giornali per lo sciopero di ieri dei giornalisti che protestano per il contratto di lavoro del settore scaduto da dieci anni, e per le trattative fra editori e sindacato che non riescono a trovare un accordo per rinnovarlo. Su quei pochi la notizia principale è l’accordo raggiunto fra Israele e Libano per un cessate il fuoco di dieci giorni iniziato ieri sera.