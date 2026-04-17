Le prime pagine di oggi
Dei pochi giornali usciti, per lo sciopero di ieri dei giornalisti per il rinnovo del contratto
Oggi sono usciti pochi giornali per lo sciopero di ieri dei giornalisti che protestano per il contratto di lavoro del settore scaduto da dieci anni, e per le trattative fra editori e sindacato che non riescono a trovare un accordo per rinnovarlo. Su quei pochi la notizia principale è l’accordo raggiunto fra Israele e Libano per un cessate il fuoco di dieci giorni iniziato ieri sera.