Il cantante statunitense D4vd è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso una 14enne, trovata lo scorso anno nel bagagliaio della sua auto

Il cantante statunitense D4vd, pseudonimo di David Anthony Burke, è stato arrestato a Los Angeles con l’accusa di aver ucciso una ragazza di 14 anni: il cantante era indagato da quando lo scorso settembre il corpo della ragazza, Celeste Rivas Hernandez, venne trovato in una Tesla intestata D4vd e apparentemente abbandonata in un deposito giudiziario di Los Angeles. Di Rivas Hernandez non si avevano notizie dall’aprile del 2024. Il suo corpo venne trovato nel bagagliaio dell’auto in avanzato stato di decomposizione. D4vd ha 21 anni ed è molto popolare tra i più giovani per la sua musica che mescola indie rock, R&B e pop lo-fi.