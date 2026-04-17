Celebripost

Giovedì a Las Vegas si è concluso il CinemaCon, l’importante congresso annuale in cui i principali studi cinematografici presentano i loro film in uscita. C’erano, tra i molti altri, Dwayne Johnson, Jack Black e Kevin Hart alla presentazione del nuovo film della saga Jumanji, Jumanji: Open World; Tom Hanks e Tim Allen per il nuovo Toy Story 5; e Tom Cruise con il regista Alejandro González Iñárritu per Digger. A Los Angeles c’è stata la prima della seconda stagione di Running Point, a cui hanno partecipato Kate Hudson e Brenda Song, accompagnata dal fidanzato Macaulay Culkin. Poi Cate Blanchett, Rachel Zegler e Tom Hiddleston a Londra per gli Oliver Awards; Joshua Jackson e Katie Holmes insieme all’anteprima di gala di Brunello, il visionario garbato, e infine Gisèle Pelicot sul palco dei Four Freedoms Awards, premi assegnati a chi si è distinto nella difesa delle libertà fondamentali: ha ricevuto la medaglia Freedom from fear, per la libertà dalla paura.