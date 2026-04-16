Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: le nuove critiche del presidente degli Stati Uniti Trump alla presidente del Consiglio Meloni, dopo il mancato appoggio dell’Italia alla guerra in Medio Oriente e la risposta di Meloni alle dichiarazioni di Trump su papa Leone XIV, la visita in Italia del presidente ucraino Zelensky, il voto dell’assemblea degli azionisti del Monte dei Paschi di Siena per eleggere il nuovo consiglio di amministrazione vinto dalla lista che comprende anche Luigi Lovaglio, l’ex amministratore delegato licenziato la settimana scorsa dal precedente consiglio, e le trattative per prolungare il cessate il fuoco fra Stati Uniti, Israele e Iran e per arrivare a una tregua fra Israele e Libano.