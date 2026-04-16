Bologna e Fiorentina sono state eliminate ai quarti di finale di Europa League e Conference League

Giovedì Bologna e Fiorentina sono state eliminate rispettivamente dall’Europa League e dalla Conference League. Giocavano la partita di ritorno dei quarti di finale: il Bologna ha perso 4-0 in trasferta contro l’Aston Villa; la Fiorentina ha vinto 2-1 in casa contro il Crystal Palace. Entrambe avevano perso la partita d’andata, il Bologna per 3-1 e la Fiorentina per 3-0. Con la loro eliminazione, non ci sono più squadre italiane impegnate in competizioni europee: Inter e Juventus erano state eliminate ai playoff di Champions League da Bodø/Glimt e Galatasaray, l’Atalanta agli ottavi dal Bayern Monaco.