È stata dichiarata un’allerta gialla in otto regioni per il possibile maltempo

La Protezione Civile ha dichiarato un’allerta gialla per il maltempo in otto regioni italiane per oggi, mercoledì 15 aprile: sono Abruzzo, Molise e alcune parti di Sicilia, Calabria, Puglia, Emilia-Romagna, Marche e Lazio. L’allerta gialla è il più basso dei livelli di criticità, seguito dall’allerta arancione e da quella rossa. Ci si aspettano piogge, temporali, grandinate e venti molto forti. In Sicilia e Calabria è stato segnalato un rischio di alluvioni e frane. Nel frattempo è previsto anche che continuino a scendere le temperature, con massime intorno ai 22 gradi e minime sui 13.